Ha fatto parecchio rumore l’indiscrezione riguardante lo scambio tra nerazzurri e bianconeri: il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua.

Recentemente, un’indiscrezione particolarmente interessante ha catturato l’attenzione dei tifosi delle due rivali storiche d’Italia, Inter e Juventus, riguardo a un possibile scambio che vedrebbe protagonisti Davide Frattesi e Federico Chiesa.

L’opinione

Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista noto per i suoi interventi puntuali sul mondo del calcio, ha rilanciato la voce di un possibile scambio, toccando l’argomento sul canale YouTube di Iotifointer. Durante il suo intervento, Biasin ha espresso scetticismo sulla fattibilità dell’operazione, evidenziando come le possibilità di vedere Chiesa vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione siano “quasi zero“.

Federico Chiesa

I motivi

Il nodo centrale della questione ruota intorno ai ruoli già ben definiti all’interno delle rosa delle due squadre e alle aspettative dei giocatori coinvolti. Da un lato, l’Inter non sembra avere spazio nel proprio organico per inserire un altro attaccante come Chiesa, nonostante il calciatore possa rappresentare una risorsa importante. C’è da dire però che Davide Frattesi, il cui nome è stato incluso nell’ipotetico scambio, ambisce a ottenere più minutaggio e quindi una sua permanenza a Milano non è certa al 100%.

La previsione

Il giornalista di Libero conclude la sua analisi suggerendo che, nonostante le trattative nel calcio possano essere imprevedibili, lo scambio Chiesa-Frattesi rimane al momento improbabile. Solo in caso di mancato accordo tra Chiesa e la Juventus l’Inter potrebbe tentare un approccio per un acquisto a parametro zero, si parla ovviamente della prossima stagione.

