Monica Colombo ha ammonito il Milan in merito alla trattativa per Fofana del Monaco, invocando una maggiore risolutezza d’azione.

Il Milan nelle ultime ore sembra decisamente essersi incartato in merito alla trattativa per portare Fofana in rossonero dal Monaco. La giornalista firma de Il Corriere della Sera, Monica Colombo, ha scritto un dettagliato editoriale in cui approfondisce i temi della trattativa, mettendo in risalto la poca risolutezza della squadra mercato rossonera di chiudere l’affare.

La richiesta del Monaco

La giornalista riferisce che “nel Principato osservano con stupore all’evoluzione della trattativa non decollata per il passaggio di Fofana al Milan. I monegaschi precisano di non aver mai effettuato operazioni al rialzo nelle ultime ore ma di aver subito chiarito dall’inizio il prezzo del giocatore, ovvero 35 milioni“. Ha proseguito poi sottolineando che “il prezzo di Fofana, punto fermo del club e della nazionale di Deschamps, non possa essere stimato sotto ai 35 milioni, sebbene sia a un solo anno dalla scadenza”.

Youssouf Fofana

Nuovi dettagli sulla trattativa

Monica Colombo evidenzia inoltre un aspetto decisamente importante, “i francesi vorrebbero che la situazione fosse chiara prima del 1 agosto, giorno in cui è previsto l’arrivo in ritiro di Youssouf Fofana. La squadra è attesa il 4 agosto dal test con il Genoa (ma il centrocampista non sarebbe comunque a disposizione considerando i pochi giorni di allenamento) mentre il 12 i monegaschi saranno impegnati a Barcellona per il Trofeo Gamper. Sarebbe il primo impiego in campo per Fofana. Sempre che nel frattempo non sia sbarcato a Milano. Manca una settimana per risolvere il rebus. Milan, se ci sei batti un colpo (e alza l’offerta)”.

