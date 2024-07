Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter svelando quali siano i veri obiettivi che Marotta si è prefissato per la difesa.

La situazione in casa Inter si fa interessante in vista delle prossime sessioni di mercato, con un obiettivo chiaro in mente: rinforzare la difesa. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, la squadra nerazzurra è attivamente alla ricerca di un nuovo difensore mancino per colmare la lacuna lasciata dal calciatore. I riflettori sono puntati sulle mosse future del club, che sta esaminando varie opzioni sotto la guida della propria direzione sportiva.

Il punto sul mercato

L’Inter sembra essere in una fase di valutazione attenta e meticolosa per quanto riguarda il suo prossimo acquisto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, la squadra sta considerando attentamente i suoi passi. La strategia adottata non sembra seguire quella che potrebbe essere considerata una corsa frenetica al rinforzo, ma piuttosto un’esplorazione ponderata delle opzioni disponibili. Ciò è confermato dal commento di Biasin: “Kiwior non è tra gli obiettivi del club. Rodriguez piace a Inzaghi ma l’operazione – causa età – è difficile”. Queste parole suggeriscono un’approccio riflessivo e strategico alla situazione, che è in corso di sviluppo.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Nomine e strategie

Tra i nomi considerati, Rodriguez sembra essere un favorito agli occhi dell’allenatore Inzaghi, sebbene esistano dei dubbi relativi alla sua età che potrebbero rendere complicata l’operazione. Al contrario, il difensore polacco Kiwior è stato definitivamente escluso dalla lista dei potenziali obiettivi. Queste scelte riflettono un evidente desiderio del club di orientarsi verso opzioni che possano garantire non solo prestazioni immediate, ma anche una certa longevità e sostenibilità nel tempo. La direzione tecnica, capitanata da Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, con il supporto del presidente Beppe Marotta, sembra essere ben consapevole delle implicazioni a lungo termine delle proprie decisioni.

#Inter-braccetto: – Kiwior non è tra gli obiettivi del club.

– Rodriguez piace a Inzaghi ma l’operazione – causa età – è difficile.

– La dirigenza valuta altri profili e non ha fretta. Ultima annotazione: il termine “braccetto” è agghiacciante. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 24, 2024

Una strategia paziente

L’Inter, sotto la guida esperta dei suoi dirigenti, mostra una notevole pazienza nel gestire la situazione. Non vi è fretta nella ricerca del rinforzo ideale per il settore difensivo, e questo approccio paziente sembra suggerire una fiducia nella capacità della squadra di gestire le sfide a breve termine, mantenendo al contempo gli occhi aperti per la scelta migliore possibile nel lungo periodo. Anche se alcuni possono vedere questo come un rischio, altri lo interpretano come la saggezza di costruire una squadra non solo per la stagione in corso, ma per assicurare successi futuri.

