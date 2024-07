Il Corriere della Sera ha evidenziato che a bilancio Vlahovic vale più di tutto l’attacco dell’Inter. Ecco il dato.

La Juventus ha da poco attraversato un’estate di notevole vivacità sul mercato, stringendo accordi che hanno portato nuovi nomi come Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Juan Cabal sotto la guida tecnica di Thiago Motta. Se da un lato l’entusiasmo per tale rinnovamento squadra tiene alta l’attenzione, dall’altro emergono inevitabili riflessioni sui bilanci, soprattutto per quanto riguarda il pesante fardello economico rappresentato da Dusan Vlahovic, centravanti serbo arrivato nel gennaio del 2022.

Il costo di Vlahovic

Dusan Vlahovic rappresenta una delle figure più emblematiche dell’attuale Juventus, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per l’impatto economico che il suo trasferimento ha avuto sui bilanci del club. Acquistato per una cifra base di 70 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 10 milioni in commissioni più ulteriori 10 milioni di bonus, il giocatore ha sottoscritto un contratto in grado di garantirgli uno stipendio crescente, fino a raggiungere i 12 milioni di euro netti per la corrente stagione sportiva. Tale rimunerazione si traduce in un ingente esborso lordo annuo superiore ai 22 milioni di euro per la Juventus. Aggiungendo a ciò l’ammortamento annuale, il costo totale che il club dovrà affrontare per mantenere il serbo nella rosa per la stagione 2024/25 si attesterà su oltre 41 milioni di euro, rendendolo il calciatore più oneroso della Serie A.

Dusan Vlahovic

Un paragone con l’Inter

Per comprendere meglio la portata di tale investimento, è utile considerare un confronto con le spese sostenute per l’attacco dall’Inter, squadra che si è laureata campione d’Italia. L’intero reparto offensivo nerazzurro, compreso il recentemente rinnovato Lautaro Martinez e aggiungendo figure come Thuram, Arnautovic e Taremi, ha un costo complessivo che si aggira attorno ai 41,9 milioni di euro. Analizzando i singoli giocatori, Lautaro incide sul budget per circa 19 milioni di euro, a seguire abbiamo Thuram con più di 9 milioni, Arnautovic a quasi 8 e, infine, Taremi a 5,5 milioni. Questi numeri gettano una nuova luce sulle dimensioni dell’investimento effettuato dalla Juventus per Vlahovic, ponendolo in una prospettiva di spesa simile a quella dell’intero reparto offensivo dell’Inter.

L’analisi di tale situazione sottolinea non solo l’ambizione sportiva della Juventus nell’assicurarsi un talento del calibro di Vlahovic, ma anche la pressione economica che segue tali mosse di mercato. In un panorama calcistico sempre più attento al bilanciamento finanziario, la sostenibilità di simili investimenti diviene questione aperta, destata a riflessioni sulle strategie future del club torinese e sul possibile impatto che tali scelte possano avere sulla sua stabilità economica.

