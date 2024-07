Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha sottolineato la grande differenza esistente tra Suning ed Oaktree.

L’Inter a fine maggio ha vissuto un cambiamento di proprietà: in una recente intervista a Tutti Convocati su Radio24, Marco Bellinazzo, giornalista esperto in economia, ha delineato gli orizzonti futuri del club nerazzurro sotto la nuova proprietà.

Liquidità ma anche sostenibilità

Secondo Bellinazzo, Oaktree ha tranquillizzato l’ambiente confermando una stabile situazione di liquidità. Questo aspetto è cruciale in quanto il calcio moderno, con le sue dinamiche economiche complesse, richiede una gestione rigorosa delle finanze per competere ai massimi livelli. L’intervento di Oaktree non si limita a fornire garanzie finanziarie, ma incarna anche un approccio prudente alle dinamiche di entrata e uscita, chiave per la sostenibilità a lungo termine del club.

Lautaro Martinez che esulta

Continuità e rinnovi

Un elemento strategico saliente sottolineato da Bellinazzo riguarda la campagna di rinnovi contrattuali. Per un club come l’Inter, che mira a consolidare e costruire su successi passati, mantenere l’ossatura della squadra aggiungendo qualità dove necessario è essenziale. Questa estate sono stati prolungati i contratti di capitano, vicecapitano e allenatore.

L’obiettivo

L’obiettivo è restare al vertice: i dirigenti Marotta e Ausilio, condividendo una visione lungimirante, hanno puntato a costruire una rosa capace di competere per lo Scudetto, assicurandosi di avere almeno 2 giocatori per ogni ruolo, ora bisogna non abbassare la guardia e cercare di restare in alto il più possibile. Gli acquisti di Zielinski e Taremi, comunque ascrivibili alla vecchia proprietà, vanno in questa direzione.

