Il 28 luglio inizia la tournée americana del Milan. Di seguito tutte le info per vedere le amichevoli contro il Real Madrid, il Manchester City e il Barcellona.

Nell’estate che si approssima, il Milan si prepara ad affrontare una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. La squadra, una delle più titolate d’Italia, metterà alla prova la sua forza in una serie di tre amichevoli che promettono spettacolo e sfide ad alto livello. Le partite, che vedranno i rossoneri confrontarsi con alcune delle più grandi squadre al mondo, saranno un banco di prova importante in vista della prossima stagione calcistica.

Il calendario delle amichevoli

La tournée americana del Milan prenderà il via il 28 luglio contro il Manchester City. L’incontro si svolgerà nello storico Yankee Stadium di New York, a mezzanotte ora italiana, un’occasione perfetta per gli appassionati di calcio di godersi una partita sotto le stelle. A seguire, il primo agosto, il Milan affronterà il Real Madrid, questa volta dal Soldier Field di Chicago, alle 2:30 del mattino. L’ultima delle tre amichevoli vedrà i rossoneri opposti al Barcellona l’8 agosto, dalle 1:30 del mattino, una sfida che si svolgerà al M&T Bank Stadium di Baltimora.

Paulo Fonseca

Dove seguire gli incontri

Per i tifosi rossoneri, e non solo, che desiderano seguire da vicino le fortunes del Milan durante questa avventura americana, c’è una buona notizia. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta su Sportitalia. Il canale, facilmente accessibile al numero 60 del digitale terrestre, offrirà una copertura integrale degli eventi, comprensiva di pre-partita con ampie analisi e interviste esclusive. In aggiunta alla diretta televisiva, le sfide saranno disponibili anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia e sulla sua app dedicata, permettendo così ai fan di non perdere nemmeno un minuto dell’azione.

Queste amichevoli non sono solamente degli incontri di prestigio, ma rappresentano anche un’occasione per il Milan di testare la condizione dei suoi giocatori, sperimentare strategie e, soprattutto, prepararsi al meglio per le sfide che la nuova stagione porterà con sé. Per i tifosi, invece, sarà l’opportunità di vedere all’opera alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale, in un trittico di partite che promette grande calcio e spettacolo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG