Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Tra tifosi e addetti ai lavori le critiche divampano ogni giorno di più, ognuno forte della propria verità e convinzione di aver la bacchetta magica per risolvere la questione. Ultimo in ordine di tempo a criticare il Milan è stato Alfredo Pedullà che, durante una live a Sportitalia, ha espresso parole e dubbi forti in merito al presidente Scaroni.

Scaroni: ma che presidente è?

“Scaroni è il presidente giusto? Ha parlato negli ultimi giorni? Dinnanzi a una situazione del genere…che presidente è? Un presidente che non parla, cosa lo haifatto a fare? Per le foto ufficiali. Non capsico. Abbiamo visto una conferenza stampa surreale di Furlani, che dice che non è successo nulla”.

Colpa della società

Il discorso di Alfredo Pedullà indica chiaramente che – a suo dire – gran parte delle responsabilità di quanto sta avvenendo al Milan dipenda dalla società. Il giornalista ritiene inadeguata la figura di Scaroni come presidente dei rossoneri in quanto non prende parola nemmeno in un momento così complicato e delicato in cui, forse, occorrerebbe una voce autorevole per fare chiarezza.

