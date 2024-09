Il Milan a gennaio potrebbe operare uno scambio di mercato con il Napoli di Conte. Ecco i giocatori coinvolti nell’operazione.

Il mercato è chiuso ma le voci di mercato non accennano a spegnersi. In particolare il Milan sta iniziando a guardarsi attorno per mettere mano al centrocampo. A gennaio infatti ci sarà da valutare il futuro di Bennacer, insidiato al Marsiglia e da un “patto” stipulato con De Zerbi. Non è un caso infatti che nelle ultime ore si è riaccesa la pista che porta a Chukwuemeka del Chelsea. Nelle ultime ore, la nostra redazione ha appreso di un possibile scambio di prestiti tra il Napoli e il Milan a gennaio.

Scambio Musah-Folorunsho

Durante l’ultima finestra di mercato si è molto parlato dell’interessamento di Antonio Conte per Musah del Milan. L’allenatore partenopeo ama un calcio pragmatico e fisico, di possenza e dinamismo e, non è un caso infatti, che un giocatore duttile come Musah possa attrarre le sue fantasie. La Repubblica evidenziò inoltre, in data 11 luglio, che il profilo dell’americano sarebbe stato sulla scrivana di Aurelio De Laurentiis, su esplicita richiesta di Antonio Conte. Il Milan rispose negativamente ma, ad oggi, le cose potrebbero cambiare e il profilo di Folorunsho, su cui la squadra mercato rossonera ha riflettuto questa estate, potrebbe essere la chiave per la buona riuscita dell’operazione che potrebbe concretizzarsi in uno scambio di prestiti.

Yunus Musah

Le ragioni del sì

Le ragioni che spingono per la buona riuscita dello scambio tra Musah e Folorunsho sono tante a dire il vero, sia lato Milan che lato Napoli. L’americano rossonero è stato in ballottaggio con Jovic fino alla fine per l’ultimo posto nelle liste Champions e, al momento, non ha trovato molto spazio nel nuovo Milan di Fonseca. Folorunsho, recentemente reintegrato da Conte, non rappresenta una prima scelta e questo potrebbe favorire la sua richiesta di partire. Ecco che, in questo contesto, non è da escludere possa prendere forma in gennaio uno scambio tra Milan e Napoli.

