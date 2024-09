Il Milan potrebbe considerare l’acquisto di Pasalic che, dopo otto anni, potrebbe fare ritorno in rossonero. Ecco i dettagli dell’affare.

Nel fervido universo del calcio, dove il presente è sempre intrecciato con le maglie del futuro, il Milan sembra già delineare i propri piani per rafforzare la squadra nella prossima stagione. L’orbita del calciomercato rossonero si illumina alla prospettiva di un volto noto che potrebbe fare il suo ritorno a San Siro dopo un’assenza di otto anni, segnando una reunion tanto attesa quanto strategica per il club. Si tratta infatti di un giocatore che, nonostante abbia indossato la maglia del Milan in passato, ha continuato a lasciare un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nella storia del calcio italiano.

Un ritorno molto atteso

Il personaggio al centro delle voci di mercato non è altro che Mario Pasalic, centrocampista croato che ha già vestito la maglia del Milan nella stagione 2016/2017. La sua esperienza passata al club, seppur breve, ha lasciato ricordi positivi tra i tifosi, motivo per il quale l’idea del suo ritorno viene accolta con entusiasmo. La situazione contrattuale del giocatore, attualmente in forza all’Atalanta con un contratto in scadenza nel giugno 2025, potrebbe giocare a favore della squadra meneghina, pronta a cogliere l’occasione per un affare a costo zero.

Giorgio Furlani

Contrattazioni e opportunità

L’Atalanta ha interrotto le negoziazioni per il rinnovo di Pasalic, offrendo al Milan – scrivono i colleghi di Milanlive.it – una finestra di opportunità per avviare le proprie manovre. La pausa nei colloqui tra il club bergamasco e l’entourage del giocatore potrebbe infatti favorire l’interesse di altre squadre, con i rossoneri in prima linea per cercare di assicurarsi le prestazioni del centrocampista nella stagione a venire.

Un calciatore duttile e apprezzato

Mario Pasalic si è distinto negli anni per la sua versatilità in campo, diventando uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A. La sua capacità di adattarsi a diverse zone del campo, abbinata a un’esperienza internazionale significativa, lo rendono un asset prezioso per il Milan, desideroso di potenziare il proprio centrocampo con un giocatore già familiare all’ambiente rossonero e apprezzato dai suoi sostenitori.

Sfide e concorrenza

Il cammino verso il riassorbimento di Pasalic nell’orbita del Milan non sarà privo di ostacoli, considerando l’interesse manifestato nei suoi confronti da parte di club inglesi e spagnoli. La concorrenza internazionale potrebbe complicare i piani del Milan, rendendo i prossimi mesi decisivi per definire il destino del giocatore, con l’Atalanta intenta a negoziare la sua posizione senza perdere uno dei suoi migliori talenti a costo zero.

