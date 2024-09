Alfredo Pedullà, parlando di Milan, ha svelato alcuni importanti retroscena in merito a Maurizio Sarri in orbita rossonera.

Il Milan non ha convinto nelle sue prime uscite stagionali, nonostante un precampionato che invece hanno fornito buone se non ottime indicazioni. I soli due punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le sirene d’emergenza in quel di Via Aldo Rossi, nonostante pubblicamente arrivino conferme e rassicurazioni di voler proseguire il cammino insieme al neo tecnico rossonero. Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha svelato alcuni retroscena riguardanti Fonseca, Sarri e Pioli. Tutti nomi in orbita Milan per diverse ragioni.

Sarri fu vicinissimo al Milan

“Pioli non ha risolto il contratto con il Milan. Attenzione tutto il Milan è con Fonseca, come

ha detto Furlani, anche se poi conteranno i risultati. Sarri è pronto a ripartire. Vi devo raccontare un particolare, un retroscena. Maurizio Sarri non ha sfiorato il Milan soltanto ai tempi di Berlusconi e Galliani, Sarri è andato molto vicino, era già del Milan a maggio 2021, quando il rapporto con Pioli era deteriorato. Nella settimana del pareggio 0-0 con il Cagliari, Sarri e il suo agente dell’epoca furono contattati dal Milan e gli dissero che avrebbe firmato con il Milan se Pioli non avesse conquistato la Champions League contro l’Atalanta. Pioli era più fuori che dentro. Ma i due rigori di Kessié garantirono la conferma a Stefano Pioli. Ricordiamo stiamo parlando del 2021, senza quella vittoria Sarri sarebbe del

Milan. Poi è arrivata la chiamata per confermare il continuo del percorso con Pioli”.

Paulo Fonseca

Sarri nuovo allenatore del Milan?

“Riguardo c’è stato un chiacchiericcio prima di Fonseca, era un nome sul tavolo. Io auguro a Fonseca di ritrovare tutto, ma quando queste storie nascono in questo modo servono svolte importanti. Vedremo dopo la sosta. L’argomento Sarri-Milan lo diamo come retroscena clamoroso. A lui il Milan piace, ma il futuro lo potrebbe portare ovunque”.

