Carlo Pellegatti ha parlato del momento del Milan evidenziando nel dettaglio cosa manchi davvero a questa squadra.

Il caso cooling break annesso all’assenza di Ibra a Roma per la trasferta contro la Lazio sono due capitoli da considerarsi chiusi. La società per messo di Furlani ha chiarito nel dettaglio entrambe le situazioni, mettendo i puntini sulle i alle volontà e intenzioni del Milan. L’eco polemico però non si azzera ancora ma, anzi, continua a risuonare forte. Il tutto è senza dubbio dovuto anche a una situazione di poca brillantezza della parte sportiva, considerando infatti i soli due punti conquistati in tre gare disputate. Sicuramente c’è qualcosa che ancora non funziona al meglio e, sulle frequenza di Radio Sportiva, Carlo Pellegatti ha fornito un punto di vista decisamente forte.

Ibra: l’assenza che spiazza

“Fonseca avrebbe bisogno mai come in questo momento di un interlocutore come Ibrahimovic. La sua figura sarebbe utile per avere un confronto. Quante volte, in passato, i vari Sacchi, Capello, Ancelotti, Allegri, si confrontavano con Galliani. Sono momenti di dialogo importanti. Dovrebbe essere Ibrahimovic a tirare le fila dell’area tecnica e invece non c’è. E’ un’assenza che spiazza”.

Paulo Fonseca

La fiducia a Fonseca

Lato società, Fonseca ha incassato la fiducia del Milan. Lo stesso Furlani ha affermato che “sono tutti con lui”. Messaggio senza dubbio forte sul quale il tecnico dovrà essere bravo a costruire nuove certezze, azzerando le remore e reprimende che fino ad ora hanno generato un avvio di campionato lento e certamente non all’altezza del valore della squadra e del mercato sviluppato a suon di milioni di euro investiti.

