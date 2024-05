Proseguono copiose le speculazioni sul successore di Stefano Pioli sulla panchina del club rossonero; la situazione non si risolverà a breve.

Il Milan cambierà allenatore a fine stagione, lo sanno anche i muri; quello che è ancora ignoto è il nome del nuovo allenatore.

Testa a testa

La contestazione della tifoseria ha fatto riflettere la società che non è rimasta indifferente al rifiuto per Lopetegui: nei giorni successivi i dirigenti hanno cominciato a riflettere da capo e ora nel calderone ci sono soprattutto Conceicao e Fonseca ma non si può tener fuori anche De Zerbi.

Sergio Conceicao

Situazione in divenire al Porto

Conceicao ed il nuovo presidente André Villas-Boas non si amano ma al momento c’è altro a cui pensare: il Porto non vincerà il campionato e probabilmente non si qualificherà nemmeno alla prossima Champions League considerato il quarto posto attuale in classifica (ha una gara in meno del Braga terzo). C’è soprattutto la Coppa di Portogallo contro i rivali dello Sporting CP da giocarsi il 26 maggio e quindi presidente e allenatore hanno rimandato ogni discussione sul futuro a dopo quella data. Il Milan può aspettare visto che comunque va conclusa questa stagione con Pioli; nel frattempo però Jorge Mendes, agente del portoghese, spinge per un divorzio dal Porto e per un approdo in rossonero nel suo assistito. Conceicao immagina come sarebbe “il suo” Milan e pensa ad un mediano da inserire: ci sarebbe Ugarte del PSG, assistito ovviamente da Mendes. L’ex centrocampista di Parma, Lazio ed Inter adotta gli stessi moduli di Pioli e quindi il salto non produrrebbe uno shock.

