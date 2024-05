Il commissario tecnico della Slovenia Matjaz Kek ha descritto le qualità dell’attaccante accostato ai rossoneri.

Matjaz Kek ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle qualità di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che piace tanto ai dirigenti del Milan. “Stiamo parlando di un centravanti forte fisicamente. E sta facendo grandi progressi anche dal punto di vista tecnico, mese dopo mese. Nel Lipsia è cresciuto esponenzialmente, diventando più maturo nelle scelte di gioco. Le sue qualità restano due: forza fisica e velocità. E lo abbiamo visto quest’anno in Bundesliga”.

Come lo vedrebbe al Milan

“Non è una domanda per me. Mi spiego: sono contento di come sta crescendo al Lipsia e in generale come calciatore. In questo modo diventa sempre più importante anche per la Slovenia. La questione è se deciderà se cambiare club. Velocità, fisico e gol. Sesko è proprio da Milan. Quello che posso dire con certezza è che chi lo ottiene fa un affare. Sesko non è uno che delude”.

Geoffrey Moncada

Da solo o in un attacco a due

“Dipende dalla squadra in cui gioca. Per me eccelle in entrambi i casi, è un lavoratore ambizioso. A Lipsia, così come in Nazionale, ha alzato tantissimo il livello. E sta andando alla grande. Sebbene abbia 21 anni, ha la maturità di un trentenne. Nelle partite di qualificazione agli Europei ha fatto molto bene in coppia con un altro attaccante, Andraz Sporar, per esempio”.

Il paragone

“Mi ricorda… Benjamin Sesko. Un ventenne che sta facendo passi da gigante nel calcio europeo. Un ragazzo che mi auguro rimanga così com’è, cioè che il mondo del calcio sia ancora per lui una passione, oltre che una professione. Paragonarlo a chiunque altro non mi sembra giusto, quindi lasciatemi dire che per me lui è semplicemente Sesko”.

