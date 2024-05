I rossoneri stanno scegliendo il successore del partente Olivier Giroud e lo sloveno pare abbia sbaragliato la folta concorrenza.

Il nuovo numero 9 del Milan potrebbe essere Benjamin Sesko del Lipsia, lo sostiene la Gazzetta dello Sport per via di diversi aspetti.

Il profilo

Centravanti molto giovane in grado di fare sia prima che seconda punta, che ha, cosa da non sottovalutare, un ingaggio in linea con i parametri del Milan. Segna da 6 partite consecutive nella Bundesliga ed in generale ha siglato 29 goal nel Salisburgo e 17 nella sua attuale squadra. Ibrahimovic ha dato il suo assenso a far partire la trattativa e lo stesso ha fatto Furlani anche se il prezzo è molto alto. Fattore da non sottovalutare: l’idolo dello sloveno è proprio lo svedese.

Benjamin Sesko

La trattativa

Sesko è sulla bocca di tutti, non si sente quasi più parlare di Zirkzee del Bologna: gli agenti del centravanti del Lipsia erano a Milano nei giorni scorsi. La rosea sostiene che l’attaccante abbia fatto capire di gradire la destinazione Milan e quindi la trattativa può partire. I rossoneri negozieranno con i tedeschi perché il contratto di Sesko prevede una clausola rescissoria che parte da 50 milioni ma può arrivare fino a 75 per via del suo rendimento; i goal segnati ultimamente non aiutano in questo senso. Insomma lo sloveno ha tutte le carte in regola per diventare l’acquisto più caro della storia del Milan.

