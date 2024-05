Il giornalista di France Bleu Nord Charley Sylvain ha espresso il suo parere sull’avventura francese dell’ex tecnico della Roma.

MilanNews ha intervistato Charley Sylvain per parlare di Paulo Fonseca. “Paulo Fonseca ha fatto un ottimo lavoro in queste due stagioni al Lille e non ha la rosa migliore della Ligue 1 né il club ha i mezzi finanziari di club come Marsiglia, Paris Saint-Germain, Monaco o Lione e nonostante ciò sta portando il Lille ai vertici del campionato francese, con la speranza di chiudere nelle prime tre posizioni che valgono l’accesso alla prossima Champions League. Trovo incredibile il modo in cui ha saputo adattarsi”.

Furlani Milan

La filosofia

“Quando è arrivato ha deciso di imporre il suo stile, quello di una squadra che deve segnare un gol in più dell’avversario. Alla terza partita ha perso 7-1 contro il Paris Saint-Germain. Ha saputo evolversi in questa stagione e avere un gioco più equilibrato, più difensivo se necessario ed è stato in grado di adattarsi all’avversario. È qui che trovo che sia diventato fortissimo. Non è lo stesso allenatore dello Shakhtar o della Roma. Ora è in grado di difendere molto meglio”.

La bontà del suo lavoro

“Ha saputo farsi apprezzare e parla tanto con i suoi giocatori. Soprattuto ha dato fiducia ai giovani, come Lucas Chevalier tra i pali, Leny Yoro che ha solo 18 anni e Ayyoub Bouaddi lanciato a soli 16 anni. Molto importante per il Lille perché dei prodotti formati nel club si stanno valorizzando”.

L’articolo Sylvain: “Fonseca ha imposto il suo stile al Lille, ecco perché sarebbe perfetto per il Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG