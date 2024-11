Il centrale mancino si è messo in luce nelle ultime due stagioni in Olanda e ha attirato l’attenzione di altre due big italiane nelle ultime sessioni di mercato.

Nell’incessante vortice del calciomercato, il Milan si trova a caccia di un rinforzo per la propria difesa e sembra aver posto gli occhi su di un obbiettivo specifico. Il difensore slovacco, noto per la sua solidità e affidabilità in campo, emerge come una soluzione potenzialmente ideale per i rossoneri, che si parli di gennaio o della prossima estate.

Tuttavia, l’operazione di mercato si presenta subito complessa a causa della richiesta economica particolarmente elevata da parte del club olandese.

La concorrenza

Non solo il Milan ha mostrato interesse verso il difensore slovacco. Anche Napoli e Juventus si sono fatti avanti, manifestando il proprio apprezzamento per le qualità del forte mancino del Feyenoord. Questa situazione concorrenziale potrebbe ulteriormente complicare le trattative per i rossoneri, specialmente considerando che si tratta di club pronti ad investire cifre importanti per rinforzare le proprie squadre. Inoltre, la presenza di altri club interessati potrebbe incentivare il Feyenoord a mantenere fermo il prezzo già importante del cartellino del giocatore, o addirittura a farlo lievitare.

Il valore di Hancko

David Hancko ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, grazie alle sue ottime prestazioni nel campionato olandese. La stima economica che il Feyenoord attribuisce al proprio difensore tocca cifre considerevoli, parliamo infatti di una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una richiesta economica che da subito si pone come un ostacolo non indifferente per il Milan, ma che riflette anche l’alta considerazione in cui è tenuto il giocatore da parte del suo attuale club.

Malick Thiaw

La strategia del Milan

Di fronte a questa valutazione, il Milan si trova davanti a una decisione importante da prendere. Con il contratto di Hancko recentemente rinnovato i rossoneri potrebbero tentare di aspettare e vedere come evolvono le dinamiche economiche del club olandese . La possibile partenza di alcuni elementi chiave della difesa milanista, come Fikayo Tomori e Malick Thiaw potrebbe rendere ancora più impellente la necessità di trovare rinforzi adeguati. La sfida sarà quindi quella di bilanciare l’esigenza di qualità con la sostenibilità economica dell’operazione, in un mercato sempre più inflazionato.

