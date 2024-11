Nelle ultime settimane sono stati instillati molti dubbi su quale sarebbe la posizione del Milan in merito alle opzioni sulla costruzione del tanto atteso nuovo stadio ma di dubbi in realtà non ce ne sono.

Il Milan ha un idea fissa per il suo futuro stadio, un progetto che si delinea sempre più come l’opzione prioritaria rispetto all’alternativa perorata soprattutto da situazioni esterne all’ambiente rossonero.

Questa mossa strategica del club rossonero s’inserisce in un contesto di bilanci positivi e di una chiara volontà di avviare una nuova era, con un impianto di proprietà che possa segnare il futuro sportivo e finanziario della società. Ma quali sono i dettagli di questa grande scommessa e quali le sfide che attendono il club milanese? Scopriamolo insieme.

Le due opzioni

Il progetto San Donato affonda le radici da tempo nella mente del Milan mentre l’opzione nuovo San Siro ha fondamenta più recenti dopo la discesa in campo del sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il coinvolgimento dell’Inter. Due idee piuttosto agli antipodi che farebbero virare notevolmente i progetti e le disponibilità rossonere future in base a quella che verrá perseguita. Il futuro economico e competitivo del club nei prossimi decenni è in gioco e non ci si può permettere di sbagliare quindi: restare in condivisione con i cugini nerazzurri con un progetto meno impegnativo economicamente o cercare la totale indipendenza come quasi tutti i grandi club europei?

La priorità su San Donato

Il presidente Paolo Scaroni ha chiarito che il progetto di un nuovo stadio a San Donato Milanese è al centro della strategia del Milan. Questa dichiarazione, più volte ribadita, arriva nonostante le recenti aperture della politica prima locale con il sindaco di Milano Sala e poi addirittura nazionale su un possibile nuovo stadio condiviso con l’Inter nella zona di San Siro. Il Milan ha già investito significative risorse nella direzione di San Donato e mostra una determinata inclinazione a proseguire lungo questo percorso sicuramente più costoso ma decisamente lungimirante.

Moncada, Furlani e Scaroni

Investimenti e tempistiche

Il Milan si è impegnato concretamente nel progetto San Donato con un investimento di 40 milioni di euro, a cui ne seguiranno altri 15 per l’acquisizione di terreni e per la logistica. Questi numeri dimostrano la solidità dell’interesse del club per questa opzione che in casa Milan ritengono l’unica che valga la pena percorrere. Con la previsione di concludere l’accordo di programma entro la primavera o l’estate del 2025, il percorso verso la realizzazione dello stadio sembra già ben delineato.

