Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Italia 1 durante la trasmissione “I re del calcio”. Ecco una anticipazione dell’intervista rivelata dal Corriere dello Sport.

PAROLE – «Sembrava la corsa di Mazzone, il passo è quello più o meno. A inizio anno siamo partiti con l’idea di provare a vincere lo scudetto. Vincere quel derby ed evitare di andare a -10 sui nerazzurri è stato un momento decisivo della nostra stagione”. Poi sul coro “Pioli is on fire” che è stato cantato da tutti già nel corso della stagione che poi ha portato i rososneri a vincere lo scudetto: “È partito dalla squadra. I miei giocatori sono contenti quando i tifosi lo cantano. È un qualcosa che ci lega tutti, non è solo mia. Quest’estate mi hanno inviato un sacco di video di feste, compleanni o matrimoni in cui veniva intonato questo coro».

L’articolo Milan, Pioli: «A inizio anno siamo partiti con l’idea di provare a vincere lo scudetto» proviene da Calcio News 24.

