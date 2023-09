Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria del club rossonero sul Cagliari

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria del club rossonero sul Cagliari.

REAZIONE ALLO SVANTAGGIO – «Avevamo cominciato bene la partita, avendo situazioni in cui potevamo essere più concreti. Abbiamo commesso un’ingenuità ma siamo stati bravi a reagire a livello caratteriale, mantenendo lucidità e vincere meritatamente una partita non facile».

ROSA AMPIA – «Sono partito con questo obiettivo, il club mi ha accontentato sul mercato. Non ho tantissimi giocatori, questo mi piace, ma sono pronti per giocare. Abbiamo giocato la 4^ partita in 10 giorni, a lungo termine avremo dei vantaggi perché avrò giocatori più motivati. Non farò cambi solo perché devo farli, ma vedrò gli atteggiamenti».

