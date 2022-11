Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Salisburgo in Champions League

PARTITA – «Ci sentiamo bene. Vogliamo passare il turno. Sarà una gara difficile, ma abbiamo le qualità per fare bene. E’ una gara che pesa tanto, ma sono sicuro che in futuro ne giocheremo altre altrettanto importanti. Noi vogliamo vincere la partita, servirà una gara attenta. Abbiamo le carte in regola per fare bene».

