Ecco l’estratto della conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del derby del suo Milan contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Stefano Pioli, allenatore del Milan parla in conferenza stampa ecco le parole su De Ketelaere: “Charles è un giocatore forte. Quando abbiamo la palla dobbiamo cercarlo. Quando non siamo in possesso sappiamo di dover essere compatti e aggressivi. Domani dovremo fare una grande gara in entrambi le fasi. Dovremo muoverci bene, senza palla domani la compattezza e la voglia di sacrificarsi saranno fondamentali.“

Stefano Pioli

Aggiunge su l’Inter che non avrà Lukaku: “L’anno scorso abbiamo giocato contro un’Inter senza Lukaku. Loro si prepareranno con grande attenzione come abbiamo fatto noi. E’ un derby, uno scontro diretto importante. Si affronteranno due squadre che vogliono vincere, sarà una battaglia. Domani anche un centimetro può fare la differenza.“

Conclude così: “Non sempre è passata in vantaggio perché ci ha messo subito in difficoltà, ma per le prime situazioni nella nostra metà campo; possono essere pericolosi in qualsiasi momento. Rispettiamo tanto l’Inter, ma anche noi abbiamo fisicità, gamba, qualità, forza e ce la vogliamo giocare.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG