Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Verona-Milan. Di seguito le sue parole.

COME STANNO – «Ci sentiamo bene, stiamo bene, siamo tutti tornati in buone condizioni. Sarà una partita complicata ma abbiamo le qualità per fare bene».

LOFTUS-CHEEK – «È cambiato qualcosina perché ha superato i problemi che aveva all’inizio. È un giocatore importante, sta bene. Ogni tanto gli tolgo minutaggio così che possa giocare la partita successiva».

OKAFOR TITOLARE – «Olivier ha giocato tutta la partita giovedì scorsa, poi potremmo sfruttare spazi in profondità. Ci sono le caratteristiche giuste per la partita che abbiamo preparato. Nessun messaggio a Jovic, le scelte sono fatte per la partita odierna. Non è una penalizzazione ma una scelta».

