Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato A Dazn al termine della partita persa all’Olimpico contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Dobbiamo tornare velocemente a Milanello per lavorare bene. Non stiamo mettendo i campo prestazioni per quelle che sono le nostre qualità. In questo momento sono tante le cose che non funzionano. Sono qui a parlare perché devo, altrimenti ci sarebbe solo da stare zitti e lavorare. E’ senza dubbio il momento più delicato dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta. Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo, il nostro obiettivo è questo al momento. Zaniolo? Non lo so, parliamo della partita per le altre cose si vedrà nei prossimi giorni».

