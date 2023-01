Sono queste le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli che parla così in conferenza stampa, ecco cosa dice.

Ecco le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli che parla così in conferenza stampa: “Domani abbiamo un’opportunità. Per superare questo momento serve compattezza e voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà domani. Chiaro che sappiamo che dobbiamo fare meglio. I nostri tifosi contro la Lazio sono stati fonte d’ispirazione, hanno dimostrato di essere compatti e uniti. Ora tocca a noi dimostrare di avere le qualità per avere il loro sostegno.“

Conclude così: “Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliono superare questo momento. Ho sempre visto in loro grande volontà, questo momento si supera lavorando come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo portare avanti le nostre idee. Tutti i giocatori si devono sentire pronti per superare questo momento, devono essere pronti per essere decisivi. Abbiamo un allenamento importante oggi, poi deciderò chi schierare dall’inizio.“

