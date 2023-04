Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria di Napoli: le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan a Napoli.

NAPOLI MILAN – «La vittoria, ed è solo il primo passo. Abbiamo altre 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato via possibilità in passato ed ora è il primo passo».

SOTTOVALUTARE IL NAPOLI IN CHAMPIONS – «Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà le due partite di Champions perché è un’altra competizione, un altro ambiente. Mi darà modo di rivedere alcune situazioni positive ma altre negative. Sarà uno scontro equilibrato, tra due squadre forti. In campionato loro sono stati più bravi di noi, ma è solo la prima del rush finale che ci deve vedere protagonisti. Perché sia una stagione positiva dobbiamo arrivare in Champions l’anno prossimo».

