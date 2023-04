Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la pesantissima sconfitta subita contro il Milan: le dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato così a Dazn dopo la netta sconfitta del suo Napoli contro il Milan.

RISULTATO – «Il Milan ha fatto una grandissima prestazione: è partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Hanno sfruttato gli spazi con correttezza. Abbiamo fatto una prestazione nettamente sotto il nostro livello».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Abbiamo fatto fatica all’inizio nel far circolare palla come facciamo sempre. Abbiamo spesso forzato il gioco subito, senza pensare alla qualità iniziale che abbiamo, sbagliando troppi palloni».

