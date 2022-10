Parla in conferenza stampa l’allenatore del Milan, Stefano Pioli che discute alla vigilia del match contro il Chelsea.

Sono queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa parla del suo Milan in vista della sfida contro il Chelsea in Champions League. Ecco le sue parole: “Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno. Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un’altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello.“

Stefano Pioli

Conclude così il tecnico rossonero su Dest in paragone a Dalot: “Non so se è paragonabile, ma credo che sia un percorso necessario. Arriva da un gioco diverso dal nostro, serve un po’ di tempo per adattarsi, ma credo molto nelle sue qualità. Presto arriverà anche il suo momento.”

