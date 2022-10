Il tecnico del PSG Galtier ha fatto il punto su Messi prima dell’incontro di Champions League contro il Benfica. Le parole in conferenza stampa

MESSI – “Ha sentito un fastidio al polpaccio durante la gara d’andata col Benfica. Pensava di esserci per domani ma non c’è stato verso da fare. Sta meglio ma ha ancora qualche disagio e ha preferito star fuori. La sua importanza è nota, non possiamo essere contenti della sua assenza”.

L’articolo PSG, Galtier: «Infortunio Messi? Ecco cosa è accaduto» proviene da Calcio News 24.

