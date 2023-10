Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri al Marassi contro il Genoa

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

GIROUD – «È stata una sorpresa, voleva andare Pulisic in porta ma ho detto ‘Sei troppo piccolo’. Sono successe cose strane nella partita, ma l’abbiamo condotta bene. È vittoria di carattere, di forza. Sono soddisfatto dei giocatori, abbiamo giocato 5 partite su 8 in trasferta e siamo in questa posizione. Su alcune cose stiamo andando bene su altre dobbiamo migliorare»

RIMESSE LE COSE IN ORDINE DOPO IL DERBY – «Possiamo anche parlarne, è andata male ciò che pensavamo potesse andare bene. Siamo stati fortunati a tornare a giocare, col Newcastle, ci siamo concentrati sul migliorare gioco e prestazioni. Ora c’è la sosta, ce la prendiamo tutta. Molti han bisogno di riposare. La settimana dopo la sosta sarà impegnativa, avremo Juve, Psg e Napoli, saranno 3 partite complicate. Perderemo Theo e Maignan con la Juve, ci prepararemo per fare sempre meglio»

DI NUOVO PRIMI IN SOLITARIA, PRIMA VOLTA DOPO LO SCUDETTO – «8 partite sono poche per guardare la classifica ma fa piacere essere davanti a tutti e aver ottenuto 4 vittorie consecutive dopo il derby. Che abbiamo più cartucce sì, ma fa parte nel cercare di diventare una grande squadra. Quest’anno abbiamo tanti giocatori che possono risolvere la partita ed è un vantaggio. Stasera non era facile, loro si sono mossi tanto. Abbiamo avuto le occasioni di passare in vantaggio anche nel primo tempo ma la squadra è brava e lucida nel secondo, trovando la giocata vincente con Christian»

SI ASPETTAVA UN INSERIMENTO COSI’ DEI NUOVI – «Abbiamo avuto la fortuna e la bravura del club. Avevo chiesto al club di avere una squadra non dico fatta al 100% ma con i nuovi che potessero allenarsi con noi per la partenza negli USA. I nuovi sono bravi, forti, san giocare a calcio. Non è stato difficile metterli bene insieme, ora siamo squadra».

