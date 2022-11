Sono queste le parole di Stefano Pioli, il tecnico del Milan parla nella conferenza stampa alla vigilia del Salisburgo.

Ecco le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che parla in conferenza stampa alla vigilia della Champions League: “Fare bene domani sera vorrebbe dire tanto perchè è il nostro primo obiettivo stagionale. Ci siamo costruiti questa possibilità, abbiamo l’occasione per raggiungere gli ottavi. C’è delusione per il ko di Torino, ma ora c’è solo grande concentrazione per domani sera“.

Conclude parlando del rinnovo del contratto: “Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che la società poteva allungarmi il contratto di un anno e invece l’ha fatto con tempi più lunghi. E’ un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all’inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale“.

