Le parole di Stefano Pioli in vista della sfida con la Dinamo Zagabria: «Sappiamo che per superare certe sfide devi avere un certo carattere»

Intervistato da Milan Tv, Stefano Pioli ha presentato così la sfida di domani in Champions League contro la Dinamo Zagabria:

STADIO: «Giocare in ambiente caldo sia più motivante e stimolante che in altre situazioni: darà carica ulteriore ai nostri avversari ma ci saranno anche i nostri tifosi. Sappiamo che per superare certe sfide devi avere quel carattere e quella mentalità di rimanere concentrati sul nostro gioco».

DINAMO ZAGABRIA: «Squadra che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Petkovic che fa salire la squadra e un altro giocatore come Orsic che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive è importante per domani sera».

