Ecco le parole di Stefano Pioli, il tecnico del Milan parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana.

Sono queste le parole di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan in conferenza stampa parla così: “Abbiamo recuperato giocatori importanti e credo che la settimana prossima ne recupereremo altri, abbiamo lavorato su 3-4 situazioni tattiche. Giroud e Theo? Li ho trovati bene mentalmente e fisicamente i giorni di riposo gli hanno fatto bene e sono disponibili per domani.“

Conclude così: “La squadra sta bene fisicamente e mentalmente. Domani vogliamo concentrarci soprattutto sulla qualità del nostro gioco. Per vincere il campionato servono più di 85 punti, abbiamo la possibilità di fare anche meglio dell’anno scorso. Troveremo un avversario tosto, ci interessa solo la nostra prestazione, gli altri risultati non ci interessano. Il responsabile dei troppi infortuni sono io, stiamo lavorando per migliorare questo aspetto perché assolutamente non ci fa piacere.“

