Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, su come ha trovato la sua squadra alla ripresa degli allenamenti in ritiro

Stefano Pioli ha parlato all’evento organizzato da Milan e BMW. Di seguito le parole del tecnico su come ha ritrovato la sua squadra all’inizio del ritiro.

STATO GIOCATORI – «Li ho trovati bene, è normale che sia così dopo 30 giorni di vacanze. Motivati sicuramente, non siamo ancora il gruppo al completo quindi aspettiamo settimana prossima per esserlo (si riferisce al ritorno dei nazionali, ndr) per poi cercare di fare un’ottima preparazione; ci aspetta una stagione importante».

