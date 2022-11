Le parole di Stefano Pioli, ospite dell’Università di Milano: «L’esperienza mi ha permesso di adattarmi alla crescita del calcio»

Stefano Pioli ha parlato oggi all’università di Milano. Di seguito le parole del tecnico del Milan.

ESPERIENZA – «È un piacere e un onore essere qua. Da giovane non ne ho avuto la possibilità o forse non me lo sono meritata. L’esperienza mi ha permesso di adattarmi alla crescita del calcio. È stato un percorso lungo ma necessario per capire tante cose. Tutte le esperienze che ho fatto mi sono servite di arrivare fin qua, ma devo farne ancora tante. Alla Salernitana avevo portato solo una persona come me, ora ho uno staff di 12-13 persone».

SCUDETTO – «Per la rinascita del Milan è stato importante il club. Abbiamo avuto a disposizione un gruppo giovanissimo. Loro hanno bisogno di esempi e noi abbiamo cercato di esserlo in professionalità lavorando al meglio e con una determinazione importante».

GIOVANI – «È un tema che andrebbe sviluppato più in profondità. Quando faccio la formazione non sto a vedere la carta d’identità; dev’essere il club, il settore giovanile a determinare una cultura. All’estero ci sono rose in prima squadra con un numero inferiore: se ho tanti giocatori a disposizione, il giovane deve scavalcare molti compagni per essere titolare».

