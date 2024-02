Milan, Stefano Pioli ha comunicato alla dirigenza rossonera la sua decisione sul futuro: la scelta del tecnico

Come riportato da calciomercato.com, Stefano Pioli ha deciso il suo futuro e l’ha fatto presente ai vertici societari rossoneri: vuole restare al Milan anche in virtù dell’accordo in essere fino al 30 giugno del 2025.

Il club rossonero ha preso atto della volontà del tecnico ma prenderà una decisione solo a maggio sperando di arrivare fino al termine della stagione in corsa su entrambi i fronti rimasti aperti, ovvero campionato ed Europa League.

