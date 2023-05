Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus

RIPOSO – «Sicuramente una settimana pulita non ce l’avevamo da tempo, ne abbiamo approfittato per recuperare le energie, quindi ci ha fatto bene. È Juventus Milan, troveremo una squadra determinata e motivata. È la squadra che ha guadagnato più punti in casa, ma noi dobbiamo essere motivati per cercare il quarto posto e non fare di meglio».

IL PRECEDENTE – «Sarà la continuazione di un percorso, con momenti molto felici e qualche delusione. Non è però la chiusura, dobbiamo ripetere quel risultato per continuare quel percorso che è fatto di alti e bassi solo in campionato».

