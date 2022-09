Ecco le parole di Stefano Pioli, che in conferenza stampa parla, il tecnico del Milan presenta la sfida contro il Napoli.

Sono queste le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore del Milan che parla in vista della sfida contro il Napoli: “Le energie saranno importantissime, abbiamo qualche assenza ma convocherò 25 giocatori tutti disponibili. Siamo in ordine. Poi con l’alzarsi del livello dell’avversario dobbiamo elevare le nostre prestazioni. Siamo pronti, siamo allo stesso livello. Meglio un avversario così dopo la Champions. Sarà una gara pallone su pallone, giocata su giocata. Dobbiamo metterci qualcosa in più.”

Stefano Pioli

Conclude così il tecnico rossonero: “Non vorrei rigiocare nessuna partita in questo avvio di stagione, conta solo la prossima partita. Se pensi troppo alla gara precedente non sei pronto per quella dopo. Chiaro che la analizziamo ma conta solo la prossima. Difficile equiparare le partite, meglio essere concentrati prima della sosta. Rimarremo a Milanello con 6-7 giocatori e gli altri andranno in Nazionale ma i miei giocatori sono abituati a stare sul pezzo. Dovranno dare tutto, poi ci ritroveremo per preparare un altro troncone di campionato importantissimo che ci porterà diretti alla sosta di novembre. Conta solo domani.“

