Il tecnico rossonero ha parlato in una intervista alla Lega Serie A della sfida di campionato contro l’Hellas Verona

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A in vista del match contro l’Hellas Verona. Di seguito riportiamo le sue parole.

DIRIGENZA – «La fortuna di un allenatore è trovare dirigenti competenti che ti sostengono e con cui puoi avere un confronto. Maldini e Massara sono una coppia perfetta e mi sto trovando benissimo con loro. Il fatto di lavorare insieme da tre anni ci ha permesso di conoscerci e di rapportarci meglio. La loro presenza è molto importante sia per me che per la squadra».

I NUOVI – «I nuovi si stanno inserendo molto bene, sono tutti ragazzi di talento, giovani e con grande potenziale. Certo, entrano in un gruppo e in un organico molto competitivo anche a livello numerico, ma hanno le qualità per essere importanti per noi. Sono molto soddisfatto anche dei vecchi, ho detto a tutti che li ho trovati meglio dell’anno scorso, più forti, più convinti, più attenti e più professionali. Quando alleni un gruppo così e puoi solo puntare al massimo!»

