Sono queste le parole di Stefano Pioli, ecco cosa dice il tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia del Tottenham.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa parla della sfida di Champions League contro il Tottenham: “Noi crediamo di poter passare questo turno. Pensiamo a fare un passo alla volta. Vincere la Champions sarebbe un sogno, ma è inutile pensarci ora. Certo. Le esperienze che abbiamo vissuto in questi mesi ci hanno aiutato. Giochiamo in Champions e vogliamo fare bene. Ho visto una squadra che si è preparata al meglio“.

Conclude così: “Le difficoltà si moltiplicano. Conte prepara bene le partite. Loro sono una squadra inglese, quindi una squadra che gioca con grande intensità, allenata da un italiano. Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato dopo lo scudetto. Mi ha fatto molto piacere. Il Milan deve giocare bene e provare a comandare la partita. Dobbiamo cercare di essere sempre pericolosi. Loro hanno un grande tridente, quindi servirà essere compatti“.

