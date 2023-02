Il difensore centrale si racconta a OneFootball, ecco cosa dice sul suo inizio di carriera il centrale del Milan, Tomori.

Ecco cosa dice il difensore centrale del Milan, Tomori, in una intervista a One Football, così sul diventare calciatore professionista: “Ricordo che quando ero più giovane pensavo sempre a come si diventasse professionisti. Poi uno scout del Chelsea è venuto a parlare con mio padre alla fine di una stagione dicendogli: ‘Ho osservato tuo figlio e voglio che venga nella nostra academy’. Il primo giorno all’academy c’erano ragazzi da tutta Londra che facevano le stesse cose che facevo io.“

Conclude così: “Non è stato facile. Ricordo di aver detto a mio padre, di ritorno in macchina, di non essere sicuro voler di tornare. Lui mi rispose che l’avrei fatto, perché avevo bisogno di un posto dove mettermi alla prova e migliorare”.

