Sono queste le parole di Paolo De Paola, ecco cosa dice il giornalista sul Milan, analizzando le ultime prestazioni.

Il famoso giornalista Paolo De Paola parla a TMW Radio del Milan, ecco cosa dice: “Questo Milan non corre, possiamo ragionare su difesa a 3 o a 4 ma non corre. Se togli al Milan la corsa gli togli il 90% delle sue qualità, perché basa tutto il suo gioco sulla pressione e la riconquista rapida del pallone.“

Conclude così: “Senza corsa non c’è più il Milan. Pioli è sempre stato accusato di avere una coperta corta sulla preparazione, l’augurio per il Milan è quello di recuperare in breve tempo una condizione fisica migliore. Qui si parla proprio di una squadra spompata. Tonali è l’uomo del ritmo e rompeva gli schemi, ma anche Theo Hernandez è in difficoltà. Col Torino il Milan ha fatto qualcosina in più, ma di sicuro non basta“.

