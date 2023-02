Sono queste le parole di Pierre Kalulu, ecco cosa dice il centrale difensivo del Milan a MilanTV in vista della Champions.

Ecco le parole di Pierre Kalulu, ecco cosa afferma il difensore del Milan a MilanTV alla vigilia della sfida di Champions League: “Vincere ti dà sempre fiducia. È vero che quando non vinci affronti la settimana di valora con un po’ meno morale, ma quando ti avvicini al match non vedi l’ora di giocare, anche contro il Torino che è una squadra difficile da affrontare. Ogni vittoria è un po’ di energia in più e si vedono sorrisi in più. I risultati positivi ci aiutano sicuramente, ma devo dire che l’atteggiamento in generale è migliorato molto. Quando si vince, sono felice”.

Conclude con queste parole: “Sarà una gara molto tosta e con tanta energia, hanno giocatori di alto livello sia in attacco che in difesa. Il ritmo, con le squadre inglesi, è sempre molto alto. Anche a noi piace giocare col ritmo, di ripartenza e col fisico, la prima squadra che fa un errore poi paga”.

