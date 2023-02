Sono queste le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport appena prima del match della sua Inter contro la Sampdoria.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi che parla a Sky Sport appena prima dell’inizio della partita contro i blucerchiati della Sampdoria: “Dobbiamo guardare a noi stessi, alle nostre prestazioni, cercando di fare più punti possibile senza guardare né davanti né dietro.“

Conclude così il tecnico dei nerazzurri attualmente impegnati nel match proprio contro la Sampdoria: “Lukaku? Prendiamo quello che ha fatto di buono con Milan e Atalanta. Sta migliorando, ho bisogno del miglior Lukaku e per come lo vedo lavorare sono molto fiducioso. No, la Sampdoria è in salute; ha fatto ottime gare con un tecnico che conosco e che ha dato un’impronta alla squadra. Dobbiamo fare una partita concentrata.” Vedremo come andrà quindi la partita.

