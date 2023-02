Sono queste le parole del turco, Hakan Calhanoglu che parla così a DAZN appena prima del match della sua Inter contro la Sampdoria.

Ecco le parole di Hakan Calhanoglu che a DAZN appena prima della sfida tra l’Inter e la Sampdoria parla così del bruttissimo e gravissimo terremoto in Turchia sua nazione: “Prima di tutto, ringrazio i miei compagni e la società. Ho ricevuto tanti messaggi dai nostri tifosi e sono vicini a me, a noi. Abbiamo avuto un terremoto molto forte e spero che loro riescano il prima possibile a stare bene. Vedere queste immagini non è bello. Noi stiamo facendo di tutto per aiutarli. Domani non sappiamo mai cosa succederà. Se ci stringiamo così insieme è sempre più facile.“

Sul match contro la Sampdoria: “Siamo positivi. Sarà una partita difficile perché qui è sempre stato difficile giocare, ma ci siamo allenati bene e daremo tutto per vincere questa partita.“

