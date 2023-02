Sono queste le parole a Sky Sport, del giornalista Lorenzo Minotti che parla così della situazione dell’Inter con Lukaku.

Ecco le parole di Lorenzo Minotti che su Sky Sport analizza la situazione di Lukaku con l’Inter. “Per l’Inter è fondamentale ritrovare Lukaku. Con Lautaro si conoscono benissimo, può essere importante per Romelu. Lui può essere fondamentale, ha ancora tempo per poter essere decisivo. Lukaku ha bisogno di giocatori che lo accompagnino nel suo percorso. Lautaro il salto lo ha fatto al Mondiale quando non si è abbattuto e ha reagito, calciando poi i rigori decisivi”.

Sempre a Sky Sport, Compagnoni la pensa così: “Ormai Lautaro fa rumore quando non segna, i gol sono un’abitudine. Lui può fare la prima punta se c’è Dzeko e la seconda se invece c’è Lukaku. È molto duttile, è diventato un giocatore completo, uno dei leader dell’Inter”.

