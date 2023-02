Sono queste le parole di Luca Marchetti, ecco cosa dice a TMW sulla sfida tra Milan e Tottenham in programma tra poco.

Ecco cosa dice Luca Marchetti, il giornalista parla a TMW del Milan e del Tottenham, ecco cosa ne pensa della Champions League: “Due squadre incerottate che non stanno vivendo un momento felice. Forse il Tottenham è messo peggio, si presenta a San Siro con una formazione inedita, il centrocampo non è il solito e dopo la sconfitta con il Leicester preoccupa l’umore, ma Conte nelle difficoltà si esalta, e questo potrebbe incidere anche in merito alla voglia di poter rialzare la testa.“

Conclude così: “Vuole dare tutto prima della fine della stagione, dato che con ogni probabilità non rimarrà con gli Spurs. Il Milan dovrà starare attento a questo, dato che il gioco offensivo che abbiamo ammirato ora è un lontano ricordo, e si approccia all’ottavo di finale nel peggior momento possibile, anche se la vittoria contro il Torino dà ossigeno.“

