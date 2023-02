Sono queste le parole dell’ex giocatore, Luca Marchegiani che a Sky Calcio Club critica la Juve e Allegri su come ha gestito la partita.

Ecco le parole di Luca Marchegiani, parla così su Sky Calcio Club, della Juve ma in particolare su come Allegri ha gestito il finale del match contro la Fiorentina: “La mia idea è che per avere controllo della partita nel calcio di oggi o sei squadra padrona del palleggio o giochi con ritmi superiori all’avversario. È accettabile da squadra inferiore contro una superiore che gli altri abbiano la palla, non dalla Juve. E lo fa troppo spesso.“

Conclude così: “Oggi ha fatto 20 minuti buonissimi, ma non riesce a mantenere per 90 minuti lo stesso atteggiamento. È un problema di squadra, manca un po’ di gestione del pallone perciò nel momento in cui recuperano gli altri fanno fatica ad andare. In certi momenti lascia troppo il pallone gli avversari quando deve gestire il vantaggio.”

