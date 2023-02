Sono queste le parole di Maurizio Compagnoni, il giornalista su Sky Sport parla della Juve e di Allegri in vista dell’Europa League.

Ecco le parole del giornalista Maurizio Compagnoni, ecco cosa dice su Sky Sport sulla Juve e parla in vista dell’Europa League: “Allegri è costretto a navigare a vista, non sappiamo cosa succederà con la penalizzazione e con la manovra stipendi per cui potrebbe arrivare un’altra penalizzazione molto dura. Io credo che in questo momento l’obiettivo di Allegri è ritrovare solidità, la strada è giusta anche se la Juve non è perfetta.“

Conclude così: “L’obiettivo principale è fare bene in Coppa Italia e Europa League. Io credo che la Juventus attuale non basta per arrivare in fondo, ma sto vedendo di nuovo un percorso di crescita. Deve crescere la condizione di chiesa, migliorare i meccanismi. Se facciamo il paragone tra questa Juve e quella di tre settimane la differenza si vede.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG