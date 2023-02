Sono queste le parole di Marco Parolo, ecco cosa dice l’ex calciatore a DAZN sull’Inter e la sua stagione.

Ecco le parole di Marco Parolo, l’ex centrocampista della Lazio, oggi commentatore a DAZN, parla così dell’Inter: “L’Inter avrà il rammarico più grande, le altre sono tutte lì. Con quelle parole Sarri tutela il suo lavoro, ma dopo la penalizzazione della Juventus se non dovesse centrare la Champions sarebbe un fallimento. In questo caso si deve puntare al quarto posto”.

A DAZN ospite a Players Only parla così, Valon Behrami: “Al percorso di Hakan Calhanoglu ha fatto bene andare davanti alla difesa. Ha fatto questi mesi lì e gli servirà anche per giocare da mezzala, perché sprecherà meno corse e giocherà di letture. Nel percorso di può stare e se Calhanoglu rigiocherà da mezzala lo interpreterà in maniera completamente diversa da prima.“

