A Sky Sport parla Beppe Bergomi, ecco cosa dice l’ex giocatore dell’Inter su questa situazione di classifica.

L’ex difensore centrale dell’Inter, Beppe Bergomi parla così dei nerazzurri e della situazione in cui si trova adesso, così a Sky Sport: “Abbiamo visto però che questa squadra in stagione si è dimostrata ondivaga, alterna grandi prestazioni contro squadre di altissimo livello a risultati deludenti come il pareggio con il Monza o la sconfitta con l’Empoli. Ha battuto Napoli, Milan e tante altre ma ha perso l’occasione di rimanere vicina ai partenopei. Nella mia testa per valori merita di essere seconda”.

Francesco Graziani a Sport Mediaset parla così del possibile acquisto di Kessié: “Inter? Se se ne parla qualcosa c’è. Io fossi Kessie mi prenderei a schiaffi da solo: a Barcellona non gioca, qui era casa sua. Lui e il suo procuratore hanno fatto una stupidaggine ad andare via. E’ andato nell’incerto quando era nel certo: ripensando ad oggi, caro Kessie, qualche schiaffo dattelo.“

